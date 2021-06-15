Тюменец может отправиться в тюрьму за хранение наркотиков Фото: Ольга Крыльцова

В Тюмени сотрудники ДПС задержали 41-летнего мужчину, подозреваемого в незаконном обороте наркотиков.

Все началось с того, что полицейские обратили внимание на автомобиль «Лада», стоящий на обочине дороги на улице 50 лет Октября в районе Гилевской рощи. Увидев приближающихся сотрудников, пассажир, находившийся в салоне машины, начал сильно нервничать.

– В ходе личного досмотра у него обнаружили несколько полимерных свертков с порошкообразным веществом и веществом растительного происхождения. Проведенная экспертиза установила, что в пакетиках находилась марихуана массой 0,90 грамма и мефедрон массой 3,8 грамма, – рассказали в УМВД России по Тюменской области.

Сейчас мужчина обвиняется по ч. 2 ст. 228 УК РФ «Незаконное хранение наркотических средств». Ему грозит до десяти лет тюрьмы.