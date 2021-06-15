В тюменских скверах установят камеры видеонаблюдения. Фото: Вадим Бегун

В Тюмени расширяется сеть видеонаблюдения. Недавно к существующим камерам подключили еще 40 на Цветном бульваре, в экопарке «Затюменский», на трех остановках и в здании гимназии № 49. Пока они работают в тестовом режиме.

По словам директор Комитета по информатизации Тюмени Леонида Акуленко, количество камер увеличат в скверах Спортивном, Историческом и Депутатов, на озелененной территории по улице Семена Шахлина, на Исторической площади, бульваре имени Николая Чукмалдина и на набережной реки Туры.

– Также ведутся работы по проектированию и корректировке количества камер видеонаблюдения в скверах Прощания, Березовая роща, Железнодорожников, имени Крапивина и в парке Дружбы между Россией и Республикой Корея, – добавил он.

Также стало известно, что не остались без видеонаблюдения и жилые комплексы. Так, в этом году камеры появились на территории двора по улице Московский тракт, 18. В следующем году планируется установить видеокамеры в 41 дворе, где стало больше правонарушений.