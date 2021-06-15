Участок улицы Котельщиков в Тюмени перекроют до 6 июля. Фото - Департамент дорожной инфраструктуры и транспорта.

В Тюмени перекроют движение по автомобильной дороге улицы Котельщиков в районе дома № 1. Ограничение продлится с 28 июня до 6 июля.

– Тут проводится капитальный ремонт тепловой сети. Участников дорожного движения убедительно просим обращать внимание на дорожные знаки и заранее планировать маршрут движения, – сообщили в департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта.

В ведомстве отметили, что объехать закрытый участок можно по улицам Харьковской, Рабфаковской и межквартальным проездам.