В Тюмени осудили таксиста, который не обучался в автошколе. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюмени суд вынес приговор по уголовному делу в отношении ранее судимого 23-летнего местного жителя. Мужчина приобрел и использовал заведомо поддельное удостоверение.

Ночью 1 января 2021 года сотрудники ДПС для проверки остановили автомобиль на улице Луначарского. Полицейские выяснили, что водитель купил водительские права и неофициально подрабатывал в одном из агрегаторов такси, перевозя пассажиров.

– В автошколе он никогда не обучался, – добавили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Суд с учетом судимости назначил подсудимому 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Мужчину взяли под стражу в зале суда.