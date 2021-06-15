В Тюмени мальчика, упавшего с четвертого этажа, перевели из реанимации. Фото: Ольга Крыльцова

Стало известно о состоянии шестилетнего мальчика, который 11 июня выпал с балкона квартиры на четвертом этаже. Инцидент случился в одном из домов на улице 50 лет ВЛКСМ.

– Ребенка перевели из реанимации в отделение. Его состояние по-прежнему оценивается как тяжелое, но стабильное. Он получает все необходимое лечение в стационаре, – рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что прокурору Ленинского округа поручено провести проверку, в ходе которой надлежит выяснить обстоятельства произошедшего и дать оценку исполнению родителями своих обязанностей. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.