В Тюмени из-за серьезного пожара перекрыли участок объездной. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

В Тюмени на участке окружной дороги от Велижанского до Тобольского тракта перекрыто движение автомобилей. Ограничение пришлось вводить из-за сильного задымления в результате природного пожара.

– Ограничено движение транспорта в одном направлении. Инспекторы ДПС информируют автомобилистов об ограничениях, – сообщили в пресс-службе Управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что за сутки в Тюменской области возникло 11 природных пожаров. Из них восемь лесных (на общей площади 17,6 га) и три ландшафтных (54,7 га).