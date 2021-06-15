В Вагае мужчина угрожал ножом супруге из-за сигарет. Фото: Ольга Крыльцова

К участковому уполномоченному полиции во время обхода им административного участка с заявлением о том, что муж угрожает ей расправой, обратилась жительница села Вагай Омутинского района Тюменской области. Конфликт произошел в ходе совместного распития супругами алкогольных напитков.

Мужчина попросил у жены сигарет, но получил отказ. В ответ супруг взял в руки кухонный нож и начал размахивать им перед женой, высказывая угрозы убийством.

– Участковый уполномоченный полиции задержал 35-летнего, ранее судимого за угрозу убийством и нанесение побоев безработного мужчину, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

В отношении фигуранта отделом дознания возбуждено уголовное дело по статье «Угроза убийством». Максимальная санкция статьи – до двух лет лишения свободы. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.