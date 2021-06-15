В Тюмени девушка-водитель устроила ДТП с четырьмя пострадавшими. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

В Тюмени девушка-водитель устроила ДТП с четырьмя пострадавшими. Дорожный инцидент произошел накануне, 14 июня, на улице Широтной, 112.

Здесь столкнулись автомобили «Сан Енг» и «Тойота-Камри». Предварительно известно, что 19-летняя водитель автомобиля «Сан Енг», со стажем за рулем менее года, нарушила очередность проезда перекрестка.

– Ранены водитель и 48-летняя пассажирка корейской иномарки и двое пассажиров «Тойоты», в том числе 16-летний подросток. Обстоятельства аварии выясняются, – рассказали подробности ДТП в пресс-службе Управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что на улице Дзержинского, 15 в Тюмени накануне, 14 июня, в одиннадцатом часу вечера столкнулись автомобиль «Рено-Логан» и электросамокат, на котором ехали мама с семилетней дочкой. Ребенок получил различные повреждения.