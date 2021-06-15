Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 15 июня 2021 года увеличилось на 60 человек. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 15 июня 2021 года. Количество заболевших увеличилось на 60 и составило 37 605 человек.

По информации оперативного штаба Тюменской области, за минувшие сутки 57 человек выздоровели (за весь период – 36051), пять детей заболели (из общего числа заболевших), 10 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ (из общего числа заболевших), 7 610 человек остаются под медицинским наблюдением, 312 – на перевахтовке.

За последние сутки в России выявлено 14 185 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 15% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 379 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 8 597 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 5 236 593 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 127 180 летальных исходов, выздоровели 4 818 244 человека.