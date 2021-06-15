За сутки в Тюменской области возникло 11 природных пожаров. Фото: Вадим Бегун

За сутки в Тюменской области возникло 11 природных пожаров. Из них восемь лесных (на общей площади 17,6 га) и три ландшафтных (54,7 га).

– Количество действующих лесных пожаров на текущий момент, в том числе локализованных, – 15, ландшафтных – один. За сутки ликвидировано шесть лесных пожаров на общей площади 153,4 гектара и три ландшафтных (54,7 гектара), – передает местный оперштаб.

По сообщению директора регионального департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Андрея Михновича, всего с начала пожароопасного сезона возбуждено 673 административных дела, назначено 610 наказаний в виде штрафов. В органах дознания МЧС России находится 67 материалов проверок по фактам лесных пожаров, возбуждено 22 уголовных дела.