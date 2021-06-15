В Тюмени родным передадут смертный медальон бойца Великой Отечественной войны. Фото: Тюмень - наш дом

В Тюмени родным передадут смертный медальон уроженца Томска красноармейца Александра Шадрина, который был убит 2 сентября 1942 года. Торжественная траурная церемония состоится 18 июня в 11.00 у памятника «Прощание».

– 1 декабря 1941 года Шадрин был направлен Тюменским ГВК в Новосибирское военное пехотное училище. Является выпускником школы № 25 города Тюмени, его имя увековечено на пилонах памятника «Учащимся школ города Тюмени, не вернувшимся с войны» в сквере Прощания, – отметили в комитете по связям с общественностью и СМИ.

В церемонии передачи смертного медальона примут участие родственники лейтенанта, участники поискового отряда «Норд» из города Сургута, руководители и бойцы поисковых отрядов города Тюмени, а также воспитанники военно-патриотических клубов, представители администрации и военного комиссариата региона.