«Присел возле забора и упал»: в Тюмени мужчина впал в кому прямо на улице

В Тюмени мужчина впал в кому прямо на улице. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

В Тюмени мужчина впал в кому прямо на улице. На счастье, мимо него проходил ответственный горожанин, который с помощью других прохожих перетащил пострадавшего в тень, перевернул на бок и позвонил в скорую.

– Проходил мимо и увидел, как молодой человек присел возле забора и упал. Сейчас он под деревом, чтобы ему хуже не стало от палящего солнца. Не похоже, что он пьян, однако на мои слова и прикосновения никак не реагирует, – сообщил очевидец диспетчеру скорой медицинской помощи.

Через 15 минут на вызов приехали медики. Мужчина находился в коме, медики оценили его состояние как тяжелое. Во время транспортировки в Областную клиническую больницу №2 пациенту осуществляли мониторинг показателей жизненноважных функций, проводили медикаментозную терапию и искусственную вентиляцию легких.

– Оптимальное положение человека без сознания – на боку, чтобы в случае рвоты он не задохнулся, да и в положении на спине существует риск западения языка и последующей остановки дыхания. Следите за пульсом и дыханием, если они отсутствуют – произошла остановка сердца. Нужно приступить к непрямому массажу сердца и проводить его до прибытия медиков скорой либо до появления самостоятельного пульса и дыхания, – отмечают специалисты.