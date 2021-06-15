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Происшествия15 июня 2021 10:14

На кладбище в Тобольске нашли боеприпас

Саперы уничтожили неожиданную находку на полигоне
Сергей Швецов
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На кладбище в Тобольске нашли боеприпас.

На кладбище в Тобольске нашли боеприпас.

Фото: Пресс-служба Росгвардии по Тюменской области

На кладбище в четвертом микрорайоне Тобольска местные жители нашли неожиданный предмет – артиллерийский снаряд. На место вызвали специалистов группы разминирования отряда мобильного особого назначения местного управления Росгвардии.

– Прибывшие на место сапёры обследовали находку и установили, что это 76-мм артиллерийский снаряд со следами сильной коррозии. С соблюдением необходимых мер безопасности сотрудники транспортировали боеприпас и уничтожили его на полигоне, – сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Тюменской области.

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что житель Ишима в огороде нашел гранату и вызвал саперов. Специалисты группы разминирования обследовали предмет, и идентифицировали предмет как гранату Миллса образца 1915 года со следами сильной коррозии.