На кладбище в Тобольске нашли боеприпас. Фото: Пресс-служба Росгвардии по Тюменской области

На кладбище в четвертом микрорайоне Тобольска местные жители нашли неожиданный предмет – артиллерийский снаряд. На место вызвали специалистов группы разминирования отряда мобильного особого назначения местного управления Росгвардии.

– Прибывшие на место сапёры обследовали находку и установили, что это 76-мм артиллерийский снаряд со следами сильной коррозии. С соблюдением необходимых мер безопасности сотрудники транспортировали боеприпас и уничтожили его на полигоне, – сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Тюменской области.

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что житель Ишима в огороде нашел гранату и вызвал саперов. Специалисты группы разминирования обследовали предмет, и идентифицировали предмет как гранату Миллса образца 1915 года со следами сильной коррозии.