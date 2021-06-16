Погода на 16 июня в Тюмени: все так же жарко

В Тюмени все так же жарко. Фото: Вадим Бегун

Сегодня, 16 июня, в Тюмени весь день будет держаться ясная погода. Без осадков.

Температура воздуха ночью будет плюс 19 – 17 градусов, днем – плюс 29. Вечером столбики термометров покажут плюс 27 – 23 градуса. В течение дня будет дуть западный ветер, переходящий в южный, со скоростью 1 – 3 метра в секунду.

16 июня почитается память мученика Лукиана. В народе этот день называли Лука Ветреник, поскольку ветер в этот день являлся главным персонажем. На Луку более всего боялись северо-восточного ветра, который будто бы приносит с собой беспрерывные дожди, вредные при наливании ржи. Наши предки внимательно следили за направлением ветра: с северной стороны - будет день ясный; холодноватый ветер - может быть градовый дождь; с юга или запада - к ненастью; с юго-запада - ненастье надолго.