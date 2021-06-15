Погода на 15 июня в Тюмени: жара, сильный ветер

В Тюмени жара, сильный ветер. Фото: Вадим Бегун

Сегодня, 15 июня, в Тюмени солнце будет редко показываться из-за облаков. Без осадков.

Температура воздуха ночью будет плюс 20 – 18 градусов, днем – плюс 29 – 28. Вечером столбики термометров покажут плюс 23 – 21 градус. В течение дня будет дуть юго-западный ветер, переходящий в западный, со скоростью 1 – 6 метров в секунду.

15 июня отмечается день святителя Никифора, исповедника, патриарха Константинопольского. Погоду в этот день нашим предкам предсказывало солнце: если оно по вечеру не сядет в облако, то следующий день будет хороший; если сядет в облако, то ненастный или пасмурный.