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Общество15 июня 2021 6:00

Погода на 15 июня в Тюмени: жара, сильный ветер

Переменная облачность
Сергей Швецов
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В Тюмени жара, сильный ветер.

В Тюмени жара, сильный ветер.

Фото: Вадим Бегун

Сегодня, 15 июня, в Тюмени солнце будет редко показываться из-за облаков. Без осадков.

Температура воздуха ночью будет плюс 20 – 18 градусов, днем – плюс 29 – 28. Вечером столбики термометров покажут плюс 23 – 21 градус. В течение дня будет дуть юго-западный ветер, переходящий в западный, со скоростью 1 – 6 метров в секунду.

15 июня отмечается день святителя Никифора, исповедника, патриарха Константинопольского. Погоду в этот день нашим предкам предсказывало солнце: если оно по вечеру не сядет в облако, то следующий день будет хороший; если сядет в облако, то ненастный или пасмурный.