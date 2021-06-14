Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 14 июня 2021 года увеличилось на 61 человека

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 14 июня 2021 года. Количество заболевших увеличилось на 61 и составило 37 545 человек.

По информации оперативного штаба Тюменской области на 14 июня 2021 года, за минувшие сутки зафиксировано 61 случай заболевания (всего с начала пандемии – 37 545), 56 человек выздоровели (за весь период – 35 994 зараженных ковидом).

За сутки коронавирусом заразился один ребенок. Семь пациентов из общего числа больных COVID-19 подключены к ИВЛ. Всего 7 654 человека остаются под медицинским наблюдением, 312 человек находятся в нашем регионе на перевахтовке.

Заболеваемость ковидом в стране продолжает расти.За последние сутки в России выявлен 13 721 новый случай коронавируса в 84 регионах. Из них 16,2% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксирован 371 летальный исход. За сутки в России полностью выздоровели 8 312 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 5 222 408 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 126 801 летальный исход, выздоровели 4 809 647 человек.