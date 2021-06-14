На федеральной трассе Тюмень – Омск перекрывали движение из-за задымления

Фото: МЧС Тюменской области

Движение по федеральной трассе Тюмень – Омск перекрывали на участке от 14-го до 15-го км автодороги из-за сильного задымления. Проехать позволялось только грузовикам и автобусам, поясняет Госавтоинспекция Тюменской области.

Наряды ДПС перенаправляли легковые автомобили для объезда по региональной автодороге Тюмень – Боровский – Богандинский. Причина задымления – в районе Боровского горит лес. На месте работают сотрудники МЧС. В настоящий момент пожар локализован.

– Движение перекрыли от поворота на поселок Андреевский до поворота на яхт-клуб «Рубин», – рассказала начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения областного управления ГИБДД Анжела Борисова.

По данным оперштаба Тюменской области на 14 июня 2021 года, за последние сутки возникло шесть лесных пожаров на общей площади 37,6 га, два ландшафтных пожара на общей площади 7 га. Количество действующих лесных пожаров на текущий момент, в том числе локализованных, – 13. На данный момент действуют два ландшафтных пожара. За сутки ликвидировано три лесных пожара на общей площади 40,2 га и два ландшафтных пожара на общей площади 7 га.

Как сообщил директор регионального департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Андрей Михнович, в предстоящие сутки планируется провести около 400 рейдов и обследований территорий населенных пунктов, дачных обществ и мест потенциального отдыха людей, а также 800 подворовых обходов для ознакомления жителей с требованиями по обеспечению мер пожарной безопасности.

С начала пожароопасного периода возбуждено 673 административных дела за нарушение установленных запретов, ограничений и правил противопожарного режима. Назначено 610 наказаний в виде штрафа на сумму 6 366 600 рублей. По результатам проверок сообщений о пожарах установлено 56 виновников возгораний. По состоянию на 14 июня в производстве дознавателей МЧС России находятся 67 материалов проверок по фактам лесных пожаров, возбуждено 22 уголовных дела.

В регионе продолжает действовать особый противопожарный режим, которым установлен запрет на посещение лесов и применение открытого огня на дачных и приусадебных участках, напомнил Андрей Михнович.