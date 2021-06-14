Погода на 14 июня в Тюмени: неделя будет жаркой, похолодает только к пятнице

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Сегодня, 14 июня, в Тюмени ясная погода, утром температура воздуха достигает отметки +17 градусов на термометре. Сегодня осадков не прогнозируется.

К полудню воздух прогреется до +27…+32 градусов. Будет дуть юго-западный, западный ветер, 4 – 9 метров в секунду. После обеда синоптики прогнозируют появление облаков, жара ослабеет до +21 градуса. Ночью, по прогнозам, +9…+14 градусов.

По данным сервиса «Яндекс.Погода», во вторник, возможно, пройдет дождь, но жара останется в городе до пятницы. Затем лето даст передышку: уже 18 июня утром термометры покажут +16 градусов, а днем температура воздуха будет держаться на отметке +16…+20 градусов.

14 июня в народном календаре зовется Устин – Брусничные губы. На Руси на Устина внимательно наблюдали, как восходит солнце. Если небо при этом было чистым, а лучи беспрепятственно освещали поля, считалось, что рожь уродится густой и спелой: «Красное утро на Устина – рожь красно открасуется». Если же утро случалось дождливым – это тоже было неплохой приметой, поскольку предвещало добрый урожай льна и конопли. А вот огород в этот день городить не следовало – это могло привести к пожару.

У девушек для этого дня были свои обряды. Если красавица хотела избавиться от неприятного поклонника, то срывала ветку ивы и втыкала ее между своими и его следами. Зато с любимым человеком обязательно нужно было провести вечер этого дня – тогда в жизни будет семейное счастье.