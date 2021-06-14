Тюменский кинолог рассказала о популярных ошибках заводчиков собак

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Домашнее животное – это большая ответственность и множество связанных с воспитанием и содержанием трудности. Люди, которые решили взять в свой дом собаку, должны быть готовы столкнуться с различными сложностями и знать, как их преодолеть, пишет Megatyumen.ru.

Тюменский кинолог Елена Долгачева рассказала с какими популярными заблуждениями хозяев собак она сталкивается в работе.

− Главный миф − что собака нам что-то должна: хорошо себя вести, слушаться, не убегать, не лаять, не прыгать и так далее. Ничего и никому собака не должна − чему научим, то и получим, – заявляет кинолог.

Она отметила, что люди часто заблуждаются насчет агрессии животного. Чаще всего за агрессией стоит страх, а нередко – боль, говорит специалист.

− Со страхами, кстати, сложно работать. Люди часто приходят с запросом «хочу, чтобы собака не боялась», и далее можно подставить фейерверков, людей, собак и прочее. Проблема в том, что у каждой собаки со страхами есть свой потолок, и пока не начнешь работать, никак не узнаешь, какой он. С кем-то получается значительно улучшить качество жизни, а с кем-то это почти невозможно, – считает специалист.

Еще часть заблуждений касается того, какими методами стоит работать с собакой и насколько эффективны поощрения животных. Так, среди заводчиков бытует скепсис дрессировки «за кусок».

– Мол, а как она потом без еды будет слушаться? На самом деле, чем быстрее люди поймут, что за хорошее (для нас) поведение собака должна получать награду, тем быстрее добьются результата, − подчеркивает кинолог.