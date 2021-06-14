Тоболяки проводят конкурс логотипа «Отрядов мэра»

Фото: группа "ОТРЯДЫ МЭРА | Тобольск" "ВКонтакте"

Городская администрация Тобольска объявила конкурс на создание оригинального логотипа «Отрядов мэра», информационное агентство «Тюменская линия».

Принять участие в конкурсе могут подростки и молодежь Тобольска от 14 до 30 лет. Заявки принимаются до 20 июня по электронной почте: prof@crmpp-tob.ru.

Онлайн-голосование за победителя из числа финалистов пройдет с 21 по 23 июня 2021 года в группе «Отряды мэра» «ВКонтакте».

– Работа в «Отряде мэра» учит подростков любить и уважать свой город, уважать труд других, учит работать в команде и жить в трудовом коллективе. Они с удовольствием приходят на работу, проявляют трудовую инициативу и активность, – отмечают в школах Тобольска.