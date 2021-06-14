ОКБ № 2 внедрила программный комплекс «АУРА» для повышения качества оказываемых услуг

Фото: pixabay.com

Еще одну цифровую новинку внедрили в областной клинической больнице № 2. Для записи и контроля диалогов в ОКБ № 2 был внедрен программный комплекс «АУРА», работающий на базе отечественной операционной системы «Роса», сообщает Мегатюмень.

Комплекс позволяет записывать и хранить диалоги, чтобы разбирать инциденты и формировать отчетность. Дополнительно есть возможность построения отчетов о работе системы, анализа записей разговоров на предмет эмоциональных скачков между собеседниками и идентификации этих скачков как положительных, нейтральных, негативных.

Модуль установлен во взрослом приемном отделении ОКБ № 2 на рабочих местах врачей, в регистратуре, в процедурных кабинетах.

– «Аура» удобна тем, что алгоритм записи и хранения аудиофайлов обеспечивает функционирование системы даже в моменты выхода ПК из локальной сети организации, а разграничение прав доступа обеспечивает сохранность всех диалогов, – комментирует исполнительный директор ООО «Анлим-Софт» Александра Кудимова.

Руководитель службы оказания экстренной и неотложной медицинской помощи ОКБ № 2 Антон Терехин считает, что «АУРА» – один из инструментов, помогающих контролировать и повышать качество работы отделения.

– Комплекс позволил получить четкую картину о работе персонала, причинах конфликтных ситуаций, в которых не всегда прав пациент. Аудиозапись приема пациента не раз помогла нам защитить репутацию специалистов: после прослушивания разговора жалобы у пациентов отпадают сами собой. Комплекс применим и для обучения новых сотрудников коммуникации в стрессовых ситуациях на конкретных примерах, – оценил Терехин.