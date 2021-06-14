В Тюмени пройдет ежегодный «День йоги»

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Мастер-классы по различным направлениям йоги от инструкторов ведущих специализированных школ и студий областной столицы и другие активности ждут гостей «Дня йоги». Мероприятие пройдет на территории Яблоневой рощи рядом с Тюменским технопарком 19 июня.

Как сообщили изданию «Тюменская область сегодня» в спортивной школе № 1, регистрация участников стартует в 9.00. К участию приглашают тех, кому уже есть 18 лет.

Департамент по спорту и молодежной политике Тюмени напомнил, что последний «День йоги» в городе проводился летом 2019 года, а в 2020 году мероприятие было отменено из-за пандемии.

Это событие всегда вызывает большой интерес. Ведь йога не только развивает гибкость, приводит мышцы в тонус, оздоравливает все системы организма, но и положительно сказывается на эмоциональном, духовном и психологическом состоянии человека.