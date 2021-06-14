Более 140 миллиардов рублей потратили в магазинах жители Тюменской области

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Жители Тюменской области в начале 2021 года потратили на шопинг 140 млрд 684,6 млн рублей. Причем если в январе он превышал 33 млрд в месяц, в феврале — 34 млрд рублей, весной - стабильно больше 36 млрд рублей, сообщает «Вслух.ру» со ссылкой на Тюменьстат.

По данным ведомства, в первом квартале 2020 года оборот розничной торговли составит 99 млрд 743,1 млн рублей (104 млрд 453,1 млн — в 2021-м). Больше всего покупок тюменцы совершали в марте 2020-го – на 34,6 млрд рублей. В апреле из-за ограничений объем снизился до 27,4 млрд рублей, это самый низкий показатель 2020 года.

В рейтинге регионов УрФО по итогам января-марта 2021 года Тюменская область оказалась на третьем месте по обороту розничной торговли на душу населения. В лидерах – Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа. По индексу потребительских цен наш регион — на втором месте после Югры, где зафиксировано самое минимальное значение по сравнению с декабрем.