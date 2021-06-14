От детокса до осложнений: тюменцам объяснили вред детокса

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Детокс-диеты, смузи, коктейли, чаи стали популярны среди тех, кто старается поддерживать здоровый образ жизни. Говорят, будто такие «чистящие» программы выведут из организма шлаки, тело будет здоровым, наполнится легкостью и красотой. Однако тюменский эксперт, врач-гастроэнтеролог Тюменского кардиологического научного центра, кандидат медицинских наук Мария Ляпина, утверждает, что все детокс-программы – всего лишь маркетинговая уловка.

– Эффект от детоксов достигается в основном за счет слабительных, желчегонных и мочегонных свойств применяемых препаратов или диет. Популярные детокс-программы «худеем на соках и смузи» – всего лишь модный маркетинговый ход. Если принимать такие препараты бездумно, могут возникнуть осложнения. Вообще, искусственное очищение здорового организма не несет пользы, нет ни одного исследования, которое бы доказало положительный эффект и необходимость детокса, – говорит она. – Если человек здоров, функцию детокса, то есть очищения, берут на себя кишечник, почки, и дополнительная помощь организму в этом не нужна.

По-прежнему главным советом врачей остается держаться сбалансированного питания. Нужно есть нежирные сорта мяса, рыбу, овощи, фрукты, зелень, цельнозерновые крупы, кисломолочные продукты. А еще необходимо соблюдать ежедневную физическую активность – делать 10 000 шагов в день (30 минут интенсивной ходьбы, приблизительно 5 – 6 км). Это основные постулаты здорового образа жизни и профилактики многих болезней, в том числе инсультов, инфарктов, ожирения и сахарного диабета.