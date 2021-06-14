Всемирный день донора отметят в тюменских городах и селах

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Всемирный день донора отмечают сегодня, 14 июня. Этот праздник сотрудники Тюменской областной станции переливания крови и ее филиалов в Ишиме и Тобольске встретят на своем посту, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.

В 2020 году в тюменские лечебные учреждения было передано более 10 000 литров эритроцитсодержащих трансфузионных сред – на 1,9 % больше, чем в 2019 году. В трудный период пандемии поддержку службе крови оказали сотрудники Росгвардии, курсанты и преподаватели ТВВИКУ, волонтеры-медики и студенты ТГМУ, медицинские работники, а также кадровые доноры ОСПК, откликнувшиеся на приглашение сдать кровь.

– В 2021 году сохраняется повышенная потребность в компонентах крови, поэтому проводятся дополнительные дни донора в последнюю субботу каждого месяца. В Тюменской области сегодня живут более 5000 почетных доноров СССР и России. В 2020 году удостоверение и нагрудный знак «Почетный донор России» получили 219 жителей региона, а за прошедший период 2021 года почетными донорами стали еще 120 тюменцев, – сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.

Сотрудники Тюменской ОСПК 15 июня поздравят активных доноров, вручат им сувениры с символикой службы крови. Также выездная донорская акция состоится 15 и 16 июня в Ялуторовске (ул. Скворцова-Степанова, 4), а 17 и 18 июня – в Ялуторовском районе.

В Тюмени доноров ждут по адресу Тюменской областной станции переливания крови (ул. Энергетиков, 35), в Ишиме – на ул. Паровозной, 131, в Тобольске – на ул. Красноармейской, 4. Кроме того, выездная акция пройдет в селах Хохлово и Старый Кавдык.