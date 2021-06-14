Фото: Федерация бодибилдинга Тюменской области

Первый летний кубок SUMMER CUP – 2021 по бодибилдингу состоится в Тюмени. Открытые соревнования пройдут на набережной возле «Конторы пароходства» 26 июня, начало в 20.00.

Как сообщает «Тюменская область сегодня», за кубок сразятся новички и дебютанты. Соревнование пройдут в трех абсолютных категориях: фитнес-модель, фитнес-бикини (форма – шорты и топ) и пляжный бодибилдинг.

Предварительные заявки на участие можно подать до 25 июня 2021 года. Победители и призеры во всех номинациях будут награждены кубками, медалями и дипломами соответствующих степеней, а также ценными призами.

Главный судья соревнований – судья всероссийской категории, заслуженный мастер спорта Элина Гоок. Состязания пройдут при поддержке департамента по спорту и молодежной политике совместно с Федерацией бодибилдинга Тюменской области.