Как потушить горящий пух, поясняет МЧС Тюменской области

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Ежедневно тюменские пожарные получают около 15 вызовов на тушение тополиного пуха. Зачастую спецтехника еще возвращается с предыдущего вызова, когда уже пора спешить на следующее возгорание. В этих случаях помогают горожане, которые тушат начавшееся возгорание своими силами, выяснило издание «Вслух.ру».

Главная опасность возгорания тополиного пуха – в быстром распространении пожара. Из-за высокой скорости горения очень быстро могут оказаться в огне расположенные рядом дома и даже автомобили.

– Пух загорается от непотушенной сигареты или брошенной спички. Если вы видите, что ребенок пытается поджечь пух, остановите его и проведите беседу, – рассказал «Вслух.ру» инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС по Тюменской области Геннадий Грибич.

Потушить пожар поможет огнетушитель из автомобиля, либо справиться с огнем можно с помощью воды. Если же затаптывать горящий пух, это только усилит распространение огня.

– Топнув один раз ногой, вы разнесете пух в стороны еще дальше. А вот если рядом есть песочница, можно потушить огонь землей, – отметил эксперт.

Огнеборцы подчеркивают, что тушить горящий пух можно, если огонь только занялся. Если пожар уже охватывает большую территорию и переходит на постройки, пора бить тревогу и звонить в пожарную охрану.