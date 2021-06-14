ГИБДД Тюменской области: иностранным гражданам могут запретить въезд в Россию за нарушения ПДД

Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

За нарушения правил дорожного движения Госавтоинспекция Тюменской области в 2021 году 511 раз привлекла к административной ответственности водителей и владельцев автомобилей с иностранными номерами ответственности.

Как поясняет ведомство, сотрудники ГИБДД ежедневно пополняют федеральную базу владельцев автомобилей с иностранными номерами, движущихся по территории региона. Только за последние два месяца автоинспекторы занесли в базу данных более 350 автомобилей.

– В случае нарушения ПДД водителями автомобилей с иностранными номерами, числящимися в базе, владельцы не смогут уйти от административной ответственности. Им в установленном порядке приходят уведомления о штрафах за нарушения, выявленные камерами фотовидеофиксации нарушений ПДД, – поясняет пресс-служба ГИБДД.

Список своих нарушений владельцы машин могут найти на официальном сайте гибдд.рф и там же оплатить постановления по нарушениям. Если штраф не будет уплачен в определенный законом срок, то к владельцу могут применить штрафные санкции по ст. 20.25 КоАП РФ. Иностранным гражданам грозят ограничения вплоть до запрета въезда на территорию Российской Федерации.