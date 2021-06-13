В Тюмени поймали «Люцифера». Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

В Тюмени, наконец, смогли задержать автомобиль с государственными номерам «Люцифера». Автоинспекторы давно искали эту машину.

– Этот долгожданный персонаж остановили вчера вечером в центре Тюмени. Водителя привлекли к административной ответственности за незаконную тонировку, управление транспортом, не зарегистрированным в установленном порядке, за штраф, не оплаченный в положенный срок, а также за невыполнение законного требования сотрудников полиции, – сообщили в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

В ведомстве добавили, что как минимум по двум административным статьям суд может приговорить автомобилиста к административному аресту.

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