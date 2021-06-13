На тюменской трассе ввели реверс из-за крупного пожара. Фото: Паблик «ЧС Тюмень» во «ВКонтакте»

На участке 14-15 км трассы Тюмень – Омск частично восстановили движение, введя реверс. Ранее здесь запретили ездить автомобилям из-за крупного лесного пожара: дорогу заволокло дымом от огня.

– Для помощи в ликвидации пожара привлечены силы авиации – вертолет МИ-8. Количество задействованных спасателей увеличивается с целью предотвращения распространения огня в сторону населенных пунктов, – сообщили в оперативном штабе региона.

Отметим, что на сегодняшний день в Тюменской области действуют 10 лесных и три ландшафтных пожара. Так, в районе 16-го километра Ялуторовского тракта горит лес на площади около 12 га. Тут работают 31 человек личного состава местного управления МЧС и восемь единиц спецтехники.