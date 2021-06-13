Тюменцам объяснили, как заказывать товары в интернет-магазинах. Фото: c cайта 2ГИС

Тюменцам объяснили, как заказывать товары в интернет-магазинах. Нужно выбирать отслеживаемую доставку.

– При покупке товара через интернет клиенту желательно понимать, какие варианты развития событий могут быть. Начнем с правил безопасных онлайн-покупок в интернет-магазинах. Рекомендуем клиентам делать покупки в надежных и проверенных интернет-магазинах, а также быть внимательными при заполнении адреса доставки и индекса. Самая актуальная информация об этом содержится на сайте Почты России, – отметили в пресс-службе УФПС по Тюменской области

Еще одна рекомендация для безопасных покупок – выбирать отслеживаемую доставку. «Наложенный платеж» - это сумма, которую адресат должен оплатить при получении письма или посылки в почтовом отделении, передает Megatyumen.ru.