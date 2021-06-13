Жители Ялуторовска расскажут о легендарных соседях. Фото - yalutorovsk.admtyumen.ru.

Жители Ялуторовска расскажут о легендарных соседях. Акция пройдет ко Дню города.

– Жителям города предлагается рассказать об интересных людях, которые могут жить по-соседству, о легендарных родственниках и друзьях, о земляках, чьи имена носят улицы, кем можно гордиться многим поколениям. Участники могут написать статью, эссе, рассказ, стихотворение. Одно из основных условий — достоверность фактов. Лучшие работы после рассмотрения рабочей группы будут опубликованы в СМИ Ялуторовска, а также в соцсетях, – рассказывают организаторы.

Отметим, что материалы для участия в акции нужно направить до 30 июня по электронной почте: yal.kultura@mail.ru с пометкой «Наши земляки». По этому же электронному адресу до 14 июня принимают фото от участников акции «Деревянный город. Сохраним наследие вместе», передает «Вслух.ру».