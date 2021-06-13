В тюменском Медгороде выявляют рак кишечника посредством эндоскопического скрининга. Фото - Медгород.

В тюменском Медгороде выявляют рак кишечника посредством эндоскопического скрининга. Врачи советуют проходить такие обследования людям после 50 лет.

– Врачи советуют проходить такие обследования людям после 50 лет без симптомов заболевания, но с положительным анализом кала на скрытую кровь. Людям после 55 лет в нашем регионе проводят колоноскопию даже при отрицательном анализе, – отметил завотделением эндоскопии и эндоскопической хирургии Медгорода Константин Щепкин.

С 2015 года по программе этого вида скрининга только в Медицинском городе выполнено около 8000 обследований методом колоноскопии. У 150 человек выявлено злокачественное образование кишечника, как минимум у каждого 4-го обследуемого обнаружены предраковые заболевания. «В последних случаях мы имеем возможность профилактировать рак, выполнив малоинвазивную эндоскопическую операцию», – рассказал Щепкин.