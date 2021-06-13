Тюменцам дали советы по выбору лучшего кафе. Фото: Вадим Бегун

Тюменцам дали советы по выбору лучшего кафе. Во-первых, надо оценить санитарное состояние гостевого зала.

– Отравление может случиться по причине нарушения работниками заведения санитарных норм или техпроцессов во время приготовлении пищи, а также из-за неверного хранения продуктов. Поэтому важно придирчиво выбирать кафе для трапезы. Нужно прочесть отзывы о заведении и выбрать проверенные места, – отмечают эксперты.

Далее следует оценить санитарное состояние гостевого зала, а также внешний вид официантов. Затем – изучить меню. Если там немного позиций, значит, там готовят из свежих продуктов.

Эксперты советуют брать блюда из рыбы и морепродуктов в выходные дни, так как рестораны в ожидании наплыва клиентов делают закупки этих продуктов именно в конце недели, передает «Тюменская область сегодня».