Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 13 июня 2021 года увеличилось на 59 человек. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 13 июня 2021 года. Количество заболевших увеличилось на 59 и составило 37 484 человека.

За последние сутки в России выявлено 14 723 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 16,1% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 357 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 9 166 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 5 208 687 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 126 430 летальных исходов, выздоровели 4 801 335 человек.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что только вакцинация поможет избежать ограничений по коронавирусу в Тюменской области. Она – единственный способ сформировать популяционный иммунитет и вернуться к обычной жизни. Так считают медики.

Отметим, что в Бурятии, Иркутской области и Санкт-Петербурге с 12 июня закрыли детские развлекательные зоны, аттракционы, приостанавливается работа кинотеатров, театров, загсов. Там растет статистика по заболеваемости COVID-19.