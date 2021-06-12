13-летний житель Тюменской области попытался скрыться от полиции и врезался в бетонную плиту

Фото: Госавтоинспекция Тюменской области Фото: Госавтоинспекция

В пресс-службе Госавтоинспекции Тюменской области сообщили об аварии, которую устроил 13-летний житель Тобольска. Он управлял машиной «Лада» в то время, как сотрудники ГИБДД потребовали остановить авто. Вместо того чтобы выполнить поручение, юный водитель прибавил газу и попытался уйти. Но не справился с управлением и угодил в бетонную плиту.

В машине помимо 13-летнего водителя находились 14-летний подросток и 41-летний дядя несовершеннолетнего водителя. Взрослый мужчина был пьян. Участники ДТП получили травмы лица и пальца. Обстоятельства инцидента выясняются.