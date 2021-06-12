Творческие тюменцы могут попасть на всероссийский фестиваль уличного искусства

Фото: "Морфология улиц" Вконтакте Фото: соцсети

30 июня и 1 июля в Тюмени пройдет кэмп для волонтеров от проекта уличного искусства «Морфология улиц». Участниками могут стать все желающие, кто имеет опыт в рисовании и медиасфере.Об этом сообщает Moi-portal.ru.

Тюменцев разделят на две группы: рисующие волонтеры и медиаволонтеры. 30 июня первую команду познакомят с терминологией уличной культуры, расскажут о российских и зарубежных фестивалях. Художник Андрей Снег поделится опытом, как из волонтера вырасти до художника-участника «Морфологии улиц». Вторую команду научат основам интервьюирования, информационного стиля текста, а также снимать качественное видео на телефон.

Образовательный блок пройдет в мультицентре «Контора пароходства». Затем будущие волонтеры поедут на завод ДСК-500, где будут рисовать на стенах баллончиками под кураторством организаторов и тюменских художников.

1 июля участники кэмпа будут развивать навыки коммуникации, примут участие в играх на командообразование, посетят мастер-класс по интуитивному рисованию от Георгия Елаева, художника, издателя, организатора и участника российских и зарубежных выставок и фестивалей. Вечером состоится посвящение в волонтеры.

После кэмпа волонтеры войдут в команду фестиваля и будут работать на объектах: помогут художникам наносить арты и создавать контент про уличное искусство.

Чтобы стать участником, нужно подать заявку до 21 июня на сайте морфологияулиц.рф.