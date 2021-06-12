В Заводоуковске определят лучшего на фестивале профессий

В Заводоуковске пройдет фестиваль профессий Фото: соцсети

В Заводоуковске пройдет фестиваль профессий. Прием заявок продлится до 15 июня. Об этом «Тюменской линии» сообщил режиссер местного культурно-досугового центра Степан Меньшиков.

На фестиваль приглашают специалистов, работающих на предприятиях и в организациях Заводоуковска, индивидуальных предпринимателей. Изначально фестиваль задумывался в очном режиме, но из-за ограничений пройдет онлайн. Поэтому про каждого участника снимут трехминутный видеоролик, в котором покажут значимость выбранной специальности.

– Хотим в том числе поддержать людей рабочих специальностей, показать молодежи, что есть настоящие профессионалы во всех сферах. Объяснить, что качество жизни людей зависит не от популярных блогеров, а от хороших электриков, сантехников, плотников, столяров, токарей, – подчеркнул Степан Меньшиков.