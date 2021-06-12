Как в Тюмени отпраздновали День России?

Фото: Сирень Бабаева

В День России в областной столице проходит фестиваль «Аллея дружбы». На обеих берегах Туры гостей принимают национальные подворья народов, проживающих на территории региона. Об этом сообщает «МегаТюмень». Тюменцев развлекают всеми способами!

Радовали национальными мастер-классами

На украинском подворье шумно и весело. Юноши и девушки в народных костюмах играют с горожанами в национальные игры, кудесница из Нижней Тавды Татьяна Столярова проводит мастер-класс по поделкам из глины, а ее коллега учит желающих делать бархатцы, розы, лилии – цветы, которые украшают народные платья.

Возводили самый настоящий чум

Ставить чум тюменской областной организации коренных малочисленных народов «Кедр» на набережной пришлось впервые. Самым большим испытанием стало поставить шесты на плитку так, чтобы они держались и не разъезжались.

Народы Севера подготовили для тюменцев насыщенную программу, с угощениями, национальными спортивными состязаниями и подарками.

Угощали вкусностями

На подворье гостей угощали полюбившимися пирогами с рыбой, с мочеными ягодами. Последние – фирменная выпечка народов Севера, секрет в том, что ягоды в пироге остаются целыми, сочными и сохраняют незабываемый вкус.