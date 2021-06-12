Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 12 июня 2021 года увеличилось на 60 человек

В регионе 60 новых случаев заражения Фото: Мария Толстихина

За минувшие сутки в Тюменском регионе выявлено 60 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии заболело 37 425 тюменцев. При этом 56 человек выздоровели (за весь период - 35 883).

Из числа заболевших на сегодняшний день два ребенка. На аппаратах ИВЛ находятся 7 человек. 7 426 человек остаются под медицинским наблюдением, а 132 человека находятся на перевахтовке. Об этом сообщает Оперативный штаб Тюменской области

За последние сутки в России выявлено 13 510 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 16,1% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 399 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 9 986 человек.