В ДК «Строитель» весело и дружно отметили День России

Фото: ДК "Строитель" Фото: соцсети

Праздничный концерт прошел сегодня, в День России, в доме культуры «Строитель». Зрители услышали композиции разнообразных жанров — от эстрадных до народных песен. Со сцены прозвучали произведения выдающихся российских композиторов, а хореографические номера подарили тюменцам заряд энергии. Об этом сообщает «Вслух.ру».

В концерте приняли участие лучшие творческие коллективы Дворца национальных культур «Строитель». Хореографический коллектив «Субботея» и студия танца «Денс хит» порадовали зрителей динамичными движениями. Русские народные песни исполнили хор русской песни им. Г. Цыбульского, народный ансамбль русской песни «Сударушка» и ансамбль народной музыки «Сибирская забава». Прозвучали и иностранные произведения от народного хора украинской песни «Чиста криница» и ансамблея украинской песни «Джерельце». Также выступили «Чаровницы» и театр казачьей песни «Яр-Хмель».

Слушатели программы не только слушали, но и подпевали. Кое-кто даже пустился в пляс. Наверняка, каждый получил заряд положительных и ярких эмоций!