В Тюмени прошел этап велогонки критериум

Фото: Валерия Бычкова

В День России в Тюмени состоялся этап велогонки критериум, чемпионат и первенство Тюменской области по велосипедному спорту. В соревнованиях участвовали более 160 спортсменов из шести регионов страны. Об этом сообщила «Тюменская область сегодня».

Соревновались участники от 13 до 19 лет и старше из Омской, Челябинской Свердловской, Тюменской областей. В Тюмень прибыли команды спортсменов из Ишима, Увата, Тюменского и Ишимского районов.

В праздничный день, который был третьим и завершающим днем соревнований, спортсмены сделали шесть заездов. Многие призовые места в гонке заняли тюменские спортсмены. В частности, тюменка Дарья Зарина заняла второе место. В первенстве Тюменской области первое и второе место заняли уватские спортсмены Александра Мальцева и Кристина Медведева.