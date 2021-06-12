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Происшествия12 июня 2021 13:05

Молодые тюменки подожгли тополиный пух и устроили пожар в центре города

Девичью «забаву» успел заснять на видео очевидец
Мария Толстихина
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Две тюменки ради забавы решили поджечь тополиный пух в центре города

Две тюменки ради забавы решили поджечь тополиный пух в центре города

Фото: Мария Толстихина

На улице Комсомольской прошлой ночью две тюменки ради забавы решили поджечь тополиный пух в центре города. Лица девушек заснял очевидец, который попытался их разговорить, на что тюменки стали закрывать лицо руками и отворачиваться.

Кадры видео уже попали в тюменское отделение полиции. Там их подробно изучат и привлекут нарушительниц к ответственности. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

После подпала пламя продолжало гореть, угрожая историческим постройкам в центре города. На поджог девушки решились с целью позабавиться, их привлекло огромное количество пуха возле старого здания.