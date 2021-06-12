Тюменцы создали карточки о талантах и трудах своих соотечественников

Фото: "Моя территория" Вконтакте Фото: соцсети

Команда тюменского мультицентра «Моя территория» в преддверие Дня России подготовила карточки, рассказывающие о российских и советских изобретателях и ученых, повлиявших на мир. Об этом сообщает издание «МегаТюмень».

Кадры рассказывают про изобретения и открытия, о которых знает меньшее количество людей, чем про достижения Ломоносова, Менделеева или Сахарова. В шести карточках широкий масштаб открытий: от новых областей науки до способов пожаротушения.

Посмотреть карточки и познакомиться со вкладом соотечественников в мировую историю можно в социальных сетях мультицентра «Моя территория».