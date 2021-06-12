День России тюменцы отметят и дома, послушав любимые песни

В честь Дня России ДК «Нефтяник» подготовил для тюменцев насыщенную онлайн-программу Фото: Архив "КП"

В честь Дня России ДК «Нефтяник» подготовил для тюменцев насыщенную онлайн-программу, с которой можно ознакомиться детально на сайте ТКТО, а также на официальной странице Дворца культуры «ВКонтакте».

В программе примут участие артисты ГАУК ТО «Тюменское концертно-театральное объединение». Тюменцы насладятся исполнением творческих коллективов − Виктории Некрасовой, Светланы Костко, Марины Штанько, Сергея Дьяконова-Дьяченкова, вокал-группы «Санрайз», государственного ансамбля танца «Зори Тюмени» и эстрадно-джазового оркестра «Золотая труба» под управлением Тимура Бахрова.

− Концерт будет наполнен хорошими, добрыми песнями, многие из них знакомы каждому россиянину, − рассказали организаторы изданию Megatyumen.ru.