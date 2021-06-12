Тюменские молодежные пространства украсили флаги-триколоры

Фото: пресс-служба Медиацентра молодежной политики Фото: материалы пресс-служб

Сегодня, 12 июня, празднуют День Российской Федерации. В честь праздника молодежные организации Тюмени присоединились к акции, в рамках которой сегодня утром возвели на своих зданиях российские флаги.

Молодежный театральный центр «Космос», а также мультицентры «Контора пароходства» и «Моя территория» при помощи такого жеста решили напомнить жителям о важности праздника, а также проявили солидарность с патриотической датой.

— Акция уже становится традиционной, мы второй год водружаем флаги на пространствах. Все они разные, у нас свои направления работы, сообщества, проекты, но тема праздника — это то, что нас объединяет: любовь к людям, развитию и новым возможностям. Все это про современную Россию, — прокомментировал куратор проектов молодежной политики Тюменской области Илья Титов.