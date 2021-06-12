В эти выходные тюменские службы будут пристально следить за соблюдением противопожарного режима

На сегодняшний день общая сумма штрафов за нарушение режима составляет 6 320 600 рублей Фото: Мария Толстихина

С 12 по 14 июня представители власти и силовых структур будут особенно внимательно следить за тем, чтобы тюменцы не нарушали противопожарный режим. Об этом сообщил директор регионального департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Андрей Михнович.

Всего на выходные дни планируется задействовать 1511 групп, в том числе группы от МЧС России, Росгвардии, УМВД России по Тюменской области и другие. Уже сегодня, в День России, пройдет около 400 рейдов по обследованию территории лесов и населенных пунктов.

По данным оперштаба, с начала пожароопасного периода полицейские составили 664 протокола об административных правонарушениях. Также выписано 112 предупреждений, а общая сумма тюменских штрафов вышла на сумму 6 320 600 рублей.