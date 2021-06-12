Тюменская бабушка блогер поведала, как использовать жимолость

Из ягод можно варить варенье, делать сок, компот, желе, повидло Фото: соцсети

Тюменка Ольга Ивановна рассказала о том, как употреблять и заготавливать впрок жимолость – дну их самых вкусных и полезных ягод.

- Поспевает эта ягоды рано, по этой причине незначительно подвержена болезням и вредителям, не требует обработки химикатами. Экологически чистая культура. В плодах ее содержится в большом количестве витамин С, - перечислила достоинства жимолости Ольга Ивановна изданию «Тюменская область сегодня»

По словам бабушки, лучше сажать сразу три различных сорта. Позже из ягод можно варить варенье, делать сок, компот, желе, повидло, а также использовать как начинку к пирогам. Ленивый вариант – есть плоды с сахаром.

А если вы еще не определились со способом готовки, можете ягоду просто заморозить. Для этого помойте ягоды, высушите, оставив их на час в дуршлаге, а после выложите массу высотой около 3 см на противень. Выкладывать лучше в свободном порядке, оставляя место между ягодами. Ни и наконец положите противень в морозилку. Так ягода прослужит вам до следующего сезона.