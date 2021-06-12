Харьковскую улицу перекроют на два дня Фото: Архив "КП"

В Тюмени на улице Харьковской дома 83 с 12 по 14 июня перекроют транспортный проезд. Такое решение приняли в связи с ремонтом близлежащих теплосетей. Об этом сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

Отметим, что исчезнет возможность сквозного проезда по по улице Харьковской на участке от улицы Пермякова до Одесской и в обратном направлении. Водителям придется объезжать по иным улицам.

Сейчас на участке установлены временные знаки, которые не соответствуют схеме организации дорожного движения.