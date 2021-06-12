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Общество12 июня 2021 9:20

Харьковскую улицу перекроют на два дня

Ограничения проезда связаны с ремонтом теплосетей
Мария Толстихина
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Харьковскую улицу перекроют на два дня

Харьковскую улицу перекроют на два дня

Фото: Архив "КП"

В Тюмени на улице Харьковской дома 83 с 12 по 14 июня перекроют транспортный проезд. Такое решение приняли в связи с ремонтом близлежащих теплосетей. Об этом сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

Отметим, что исчезнет возможность сквозного проезда по по улице Харьковской на участке от улицы Пермякова до Одесской и в обратном направлении. Водителям придется объезжать по иным улицам.

Сейчас на участке установлены временные знаки, которые не соответствуют схеме организации дорожного движения.