В Тюмень вновь грядет аномальная жара

Особенно жарким деньком выйдет вторник Фото: Мария Толстихина

В регионе вновь обещают быть жаркие дни. Судя по прогнозам метеорологов, в ближайшее время температура воздуха не спустится ниже 30 градусов тепла. Особенно жарким деньком выйдет вторник: 14 июня ожидается +33 градуса цельсия.

К концу следующей недели в областной столице вероятны грозы, причем в воскресенье гроза может быть особенно мощной. В целом температура воздуха будет держаться на отметке 23-27 градусов. Осадков пока не предвидится.