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Общество12 июня 2021 8:32

В Тюмень вновь грядет аномальная жара

Самым жарким днем обещает быть ближайший вторник
Мария Толстихина
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Особенно жарким деньком выйдет вторник

Особенно жарким деньком выйдет вторник

Фото: Мария Толстихина

В регионе вновь обещают быть жаркие дни. Судя по прогнозам метеорологов, в ближайшее время температура воздуха не спустится ниже 30 градусов тепла. Особенно жарким деньком выйдет вторник: 14 июня ожидается +33 градуса цельсия.

К концу следующей недели в областной столице вероятны грозы, причем в воскресенье гроза может быть особенно мощной. В целом температура воздуха будет держаться на отметке 23-27 градусов. Осадков пока не предвидится.